Запрет действует с 18-ти, но подростков не выпускают? Как юношам пересекать границу без проблем

Ранее мы писали о том, что с 10 февраля пересечение границы с Венгрией происходит по новым правилам.

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