Перетин кордону з Угорщиною буде за новими правилами: що треба знати

Перевізники бронюватимуть час перетину кордону на ПП “Чоп - Захонь” на кордоні з Угорщиною. Вони зможуть перетинати кордон за попереднім бронюванням часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УкрАвтопром".

З 10 лютого міжнародні пасажирські перевізники, які користуються пунктом пропуску “Чоп - Захонь” на кордоні з Угорщиною, зможуть перетинати кордон за заздалегідь заброньованим часом через систему "єЧерга".

Реєстрація у новий тип черги "За розкладом" стартує 7 лютого о 12:00, а рух за новим форматом почнеться 10 лютого з 12:00.

Це стосуватиметься як регулярних, так і нерегулярних перевезень. Тобто всі міжнародні перевізники пасажирів, які користуються цим пунктом пропуску, повинні будуть реєструватися на конкретний час.

Наразі бронювання часу перетину кордону вже працює на 23 пунктах пропуску з 28, де діє система "єЧерга". Це всі КПП з Румунією та Словаччиною, 10 пунктів із Молдовою та чотири з Польщею.