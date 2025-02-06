ua en ru
Чт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Перетин кордону з Угорщиною буде за новими правилами: що треба знати

Україна, Четвер 06 лютого 2025 16:40
UA EN RU
Перетин кордону з Угорщиною буде за новими правилами: що треба знати Фото: Перетин кордону з Угорщиною за розкладом (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Перевізники бронюватимуть час перетину кордону на ПП “Чоп - Захонь” на кордоні з Угорщиною. Вони зможуть перетинати кордон за попереднім бронюванням часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УкрАвтопром".

З 10 лютого міжнародні пасажирські перевізники, які користуються пунктом пропуску “Чоп - Захонь” на кордоні з Угорщиною, зможуть перетинати кордон за заздалегідь заброньованим часом через систему "єЧерга".

Реєстрація у новий тип черги "За розкладом" стартує 7 лютого о 12:00, а рух за новим форматом почнеться 10 лютого з 12:00.

Це стосуватиметься як регулярних, так і нерегулярних перевезень. Тобто всі міжнародні перевізники пасажирів, які користуються цим пунктом пропуску, повинні будуть реєструватися на конкретний час.

Наразі бронювання часу перетину кордону вже працює на 23 пунктах пропуску з 28, де діє система "єЧерга". Це всі КПП з Румунією та Словаччиною, 10 пунктів із Молдовою та чотири з Польщею.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Кабінет міністрів схвалив постанову про продовження експериментального проєкту "єЧерга" для бронювання часу перетину кордону. Діятиме ще два роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укравтопром Угорщина
NEWS
Перші Mirage 2000 вже в Україні: що відомо про літаки, які передала Франція
Перші Mirage 2000 вже в Україні: що відомо про літаки, які передала Франція
DAILY
Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі