UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заборгованість за "зелену" енергію в квітні перевищує 40%

Фото: заборгованість за "зелену" енергію в квітні перевищує 40% (pixabay) 
Автор: Юлія Бойко

Державне підприємство "Гарантований покупець" у квітні 2023 року недоплатило підприємствам відновлюваної енергетики 43,7% коштів за вироблену в країні "зелену" електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт підприємства.

Згідно з інформаційного матеріалу Гарпоку, рівень розрахунків перед підприємствами ВДЕ у квітні став найнижчим за останні три місяці.

При цьому, загалом з початку року рівень виплат за енергію з відновлюваних джерел складає 59,5%.

За інформацією держпідприємства, у квітні вони не отримали достатньо коштів від "Укренерго" за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел, що стало причиною збільшення заборгованості перед компанією "Укренерго" до 18,2 млрд грн з 16 млрд грн у березні.

На думку Станіслава Ігнатьєва, генерального директора Solar Generation, криза неплатежів підприємствам зеленої енергетики підриває довіру іноземних інвесторів до України і це негативно впливає на подальші можливості відновлення та розвитку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News