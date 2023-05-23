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Задолженность за "зеленую" энергию в апреле превышает 40%

Фото: задолженность за "зеленую" энергию в апреле превышает 40% (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" в апреле 2023 года недоплатило предприятиям возобновляемой энергетики 43,7% средств за производимую в стране "зеленую" электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт предприятия.

Согласно информационному материалу Гарпока, уровень расчетов перед предприятиями ВИЭ в апреле стал самым низким за последние три месяца.

При этом с начала года уровень выплат за энергию из возобновляемых источников составляет 59,5%.

По информации госпредприятия, в апреле они не получили достаточно средств от "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли возобновляемых источников, что явилось причиной увеличения задолженности перед компанией "Укрэнерго" до 18,2 млрд грн с 16 млрд грн в марте.

По мнению Станислава Игнатьева, генерального директора Solar Generation, кризис неплатежей предприятиям зеленой энергетики подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине, что негативно влияет на дальнейшие возможности восстановления и развития.

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