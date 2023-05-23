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Заборгованість за "зелену" енергію в квітні перевищує 40%

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Вівторок 23 травня 2023 16:18
Заборгованість за "зелену" енергію в квітні перевищує 40% Фото: заборгованість за "зелену" енергію в квітні перевищує 40% (pixabay) 
Автор: Юлія Бойко

Державне підприємство "Гарантований покупець" у квітні 2023 року недоплатило підприємствам відновлюваної енергетики 43,7% коштів за вироблену в країні "зелену" електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт підприємства.

Згідно з інформаційного матеріалу Гарпоку, рівень розрахунків перед підприємствами ВДЕ у квітні став найнижчим за останні три місяці.

При цьому, загалом з початку року рівень виплат за енергію з відновлюваних джерел складає 59,5%.

За інформацією держпідприємства, у квітні вони не отримали достатньо коштів від "Укренерго" за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел, що стало причиною збільшення заборгованості перед компанією "Укренерго" до 18,2 млрд грн з 16 млрд грн у березні.

На думку Станіслава Ігнатьєва, генерального директора Solar Generation, криза неплатежів підприємствам зеленої енергетики підриває довіру іноземних інвесторів до України і це негативно впливає на подальші можливості відновлення та розвитку.

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