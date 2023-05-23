ua ru
Вт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Задолженность за "зеленую" энергию в апреле превышает 40%

Новина українською →
Вторник 23 мая 2023 16:18
Задолженность за "зеленую" энергию в апреле превышает 40% Фото: задолженность за "зеленую" энергию в апреле превышает 40% (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" в апреле 2023 года недоплатило предприятиям возобновляемой энергетики 43,7% средств за производимую в стране "зеленую" электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт предприятия.

Согласно информационному материалу Гарпока, уровень расчетов перед предприятиями ВИЭ в апреле стал самым низким за последние три месяца.

При этом с начала года уровень выплат за энергию из возобновляемых источников составляет 59,5%.

По информации госпредприятия, в апреле они не получили достаточно средств от "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли возобновляемых источников, что явилось причиной увеличения задолженности перед компанией "Укрэнерго" до 18,2 млрд грн с 16 млрд грн в марте.

По мнению Станислава Игнатьева, генерального директора Solar Generation, кризис неплатежей предприятиям зеленой энергетики подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине, что негативно влияет на дальнейшие возможности восстановления и развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Россия перебрасывает часть войск с фронта в Белгородскую область, - источники
Россия перебрасывает часть войск с фронта в Белгородскую область, - источники
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром