Заборгованість перед "Укренерго" зросла на 15% від початку року

Борги перед НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку продовжують зростати та вже майже досягли 40 млрд гривень.
Як пише РБК-Україна, про це свідчать дані системного оператора.
Зокрема, станом на 10 листопада заборгованість складає 39,9 млрд грн, що на 15% більше, ніж на початку року.
Водночас зросли і борги самої НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку - на 10%, до 18,5 млрд грн.
Таким чином, на цьому сегменті ринку і надалі зберігається тенденція до поступового нарощування заборгованості.
Раніше галузеві експерти неодноразово попереджали, що зростання боргів на балансуючому ринку створює ризики для фінансової стабільності енергосистеми та ускладнює можливість залучення інвестицій у нові генеруючі потужності.
Нагадаємо, що системні борги на ринку електроенергії перевищують 100 млрд грн, і за таких умов борги населення у розмірі близько 10 млрд грн є лише індикатором загальної хвороби ринку.