Курс доллара Экономика Авто Tech

Задолженность перед "Укрэнерго" выросла на 15% с начала года

Фото: задолженность перед "Укрэнерго" выросла на 15% с начала года (facebook com npcukrenergo)
Автор: Юлия Бойко

Долги перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке продолжают расти и уже почти достигли 40 млрд гривен.

Как пишет РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные системного оператора.

В частности, по состоянию на 10 ноября задолженность составляет 39,9 млрд грн, что на 15% больше, чем в начале года.

В то же время выросли и долги самой НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка - на 10%, до 18,5 млрд грн.

Таким образом, на этом сегменте рынка и в дальнейшем сохраняется тенденция к постепенному наращиванию задолженности.

 

Ранее отраслевые эксперты неоднократно предупреждали, что рост долгов на балансирующем рынке создает риски для финансовой стабильности энергосистемы и затрудняет возможность привлечения инвестиций в новые генерирующие мощности.

Напомним, что системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн, и при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн являются лишь индикатором общей болезни рынка.

Укрэнерго