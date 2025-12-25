Заборгованість в енергетиці перевищила 40 млрд грн, - експерт

Головною проблемою українського енергоринку на сьогодні є борги на балансуючому ринку та взаємна заборгованість між ключовими його учасниками.
Як пише РБК-Україна, про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Насамперед, за його словами, мова йде про НЕК "Укренерго", постачальників та виробників з відновлюваних джерел енергії.
Як пояснив експерт, на тлі загальної ситуації в галузі саме боргова криза створює найбільші ризики для стабільної роботи ринку електроенергії.
"Ну, порівняно з загальним. Це не головна проблема на сьогодні. Головна проблема - це борги на балансуючому ринку, це борги перед компанією "Укренерго" і з боку постачальників, і також борги перед "зеленою" генерацією, тобто компанією відповідно "Укренерго", - зазначив Омельченко.
Він підкреслив, що мова йде не про окремі борги, а про системну взаємну заборгованість, яка накопичується між усіма сегментами ринку.
"Величезна взаємна заборгованість, так звана. Вона складає зараз понад 40 млрд гривень", - наголосив експерт.
Раніше директор інформаційно-аналітичного GMK центру, голова комітету сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко наголосив, що системні борги на ринку електроенергії стали наслідком неефективного державного управління та хронічної недоінвестованості галузі.
До того ж за словами директора Центру досліджень енергетики Олександр Харченка, загальна сума боргів в українській енергетиці становить понад 300 млрд гривень, з яких близько 140 млрд гривень припадає на електроенергетику.