Задолженность в энергетике превысила 40 млрд грн, - эксперт

Фото: эксперт заявил, что задолженность в энергетике Украины превысила 40 млрд грн (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Главной проблемой украинского энергорынка на сегодня являются долги на балансирующем рынке и взаимная задолженность между ключевыми его участниками.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Прежде всего, по его словам, речь идет про НЭК "Укрэнерго", поставщиков и производителей из возобновляемых источников энергии.

Как пояснил эксперт, на фоне общей ситуации в отрасли именно долговой кризис создает наибольшие риски для стабильной работы рынка электроэнергии.

"Ну, по сравнению с общим. Это не главная проблема на сегодня. Главная проблема - это долги на балансирующем рынке, это долги перед компанией "Укрэнерго" и со стороны поставщиков, и также долги перед "зеленой" генерацией, то есть компанией соответственно "Укрэнерго", - отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что речь идет не об отдельных долгах, а о системной взаимной задолженности, которая накапливается между всеми сегментами рынка.

"Огромная взаимная задолженность, так называемая. Она составляет сейчас более 40 млрд гривен", - подчеркнул эксперт.

 

 

Ранее директор информационно-аналитического GMK центра, председатель комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко отметил, что системные долги на рынке электроэнергии стали следствием неэффективного государственного управления и хронической недоинвестированности отрасли.

К тому же, по словам директора Центра исследований энергетики Александр Харченко, общая сумма долгов в украинской энергетике составляет более 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен приходится на электроэнергетику.

