ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Захворюваність на кір в Україні зросла на 11,5 % за останній тиждень

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 22:08
Захворюваність на кір в Україні зросла на 11,5 % за останній тиждень
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Протягом тижня на кір захворіли майже 2,4 тис. українців

В Україні захворюваність на кір продовжує зростати і за останній тиждень статистика захворюваності збільшилась на 11,5% у порівнянні із попереднім тижнем. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Міністертсва охорони здоров'я.

Зокрема, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 48 тиждень на кір захворіли 2 384 людини - 741 дорослий і 1 603 дитини.

У МОЗ зазначили, що вакцинація - єдиний надійний спосіб захисту від кору. Також додали, що наразі у кожній області України достатньо якісних і ефективних вакцин для планової та посиленої імунізації. 

"МОЗ закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень, і якомога скоріше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.  Вакцинуватись за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше у МОЗ зазначали, що темпи поширення захворюваності на кір в Україні можуть досягти та перевищити найгірший показник захворюваності, що був зафіксований в Україні у 2006 році. 

"Швидка" приїжджатиме швидше у 2019 році, - МОЗ В Україні з початку року зафіксовано 17 випадків захворюваності на правець
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся