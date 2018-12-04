Захворюваність на кір в Україні зросла на 11,5 % за останній тиждень

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Протягом тижня на кір захворіли майже 2,4 тис. українців

В Україні захворюваність на кір продовжує зростати і за останній тиждень статистика захворюваності збільшилась на 11,5% у порівнянні із попереднім тижнем. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Міністертсва охорони здоров'я.

Зокрема, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 48 тиждень на кір захворіли 2 384 людини - 741 дорослий і 1 603 дитини.

У МОЗ зазначили, що вакцинація - єдиний надійний спосіб захисту від кору. Також додали, що наразі у кожній області України достатньо якісних і ефективних вакцин для планової та посиленої імунізації.

"МОЗ закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень, і якомога скоріше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватись за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше у МОЗ зазначали, що темпи поширення захворюваності на кір в Україні можуть досягти та перевищити найгірший показник захворюваності, що був зафіксований в Україні у 2006 році.