Захворюваність на кір в Україні продовжує зростати

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За останній тиждень на кір захворіли 1 855 людей

В Україні за останній тиждень на кір захворіли 1 855 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України у Facebook.

Як повідомляється, за останній тиждень на кір захворіли 1 855 людей — 548 дорослих і 1 307 дітей (на 10% більше ніж минулого тижня).

Зазначено також, що в усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вроцлаві (Польща) із симптомами кору госпіталізували 14-місячну дитину з України. Госпіталізована із клінічними симптомами кору дитина перебуває під наглядом лікарів протягом тижня, її стан поліпшується.

Разом з тим, випадок захворювання не підтвердили, однак симптоми свідчили про інше. За словами лікарів, дитина більше не поширює інфекцію, а типовий висип на шкірі вже сходить.

Як писало РБК-Україна, в період із 6 по 13 листопада 2018 року в Україні на кір захворіли 1 682 людини, зокрема, 1176 дітей.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області 489 осіб захворіли на кір за тиждень. Серед хворих 373 дітей до 17 років, більшість з них у віковій групі від 5 до 9 років.