Захворюваність на кір в Україні може перевищити антирекорд 2006 року, - МОЗ

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В Україні на кір захворіли вже понад 36 тис. людей

Темпи поширення захворюваності на кір в Україні можуть досягти та перевищити найгірший показник захворюваності, що був зафіксований в Україні у 2006 році. Тоді хворобу виявили у понад 42 тисяч осіб, повдіомляє РБК-Україна із посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зазначається, що з початку 2018 року в Україні на кір захворіло вже 36 455 людей - 14 111 дорослих і 22 344 дитини. Найбільший показник захворюваності, який був зафіксований в Україні з початку незалежності, - 42 тис. 724 хворих. Це було у 2006 році.

У Центрі наголошують, що якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити цей показник.

"Ліків від кору не існує, єдиний спосіб захиститися від цього захворювання - вакцинація. Наразі в Україні достатньо вакцин для проведення планової та посиленої імунізації проти кору", - додали у МОЗ.

У Центрі додають, що найбільший приріст захворюваності на кір спостерігається саме в тих областях, де рівень вакцинації найнижчий. Це Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області.

Загалом упродовж 44 тижня 2018 року на кір захворіло 1 246 людей - 359 дорослих і 887 дітей. Це на 5,5% менше попереднього тижня. Всього, за даними МОЗ, з початку року від ускладнень кору померло 15 людей - 11 дітей і четверо дорослих.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі виявили захворювання на кір у чотирьох громадян України, які приїхали на заробітки. Випадок стався у великій виробничій компанії в Квідзинському повіті Поморського воєводства.