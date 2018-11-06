У Польщі виявили кір у чотирьох громадян України

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Українці не були вакциновані та прибули на роботу в Поморському воєводстві

У Польщі у великій виробничій компанії в Квідзинському повіті Поморського воєводства виявили захворювання на кір у чотирьох громадян України, які приїхали працювати. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на "Польське радіо".

Як зазначив Поморський державний воєводський санітарний інспектор, всі громадяни не були вакциновані від кору. Нині встановлюють осіб, котрі перебували в безпосередньому контакті з інфікованими.

"Щодо тисячі людей з їхнього оточення здійснюється епідеміологічний нагляд. Крім того, проводиться вакцинація. Найімовірніше, джерелом інфекції стала людина, яка повернулася з України з висипом на шкірі, що помилково сприйняли за алергію. Ця людина мешкає з трьома іншими хворими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно міністр здоров'я Республіки Польща Лукаш Шумовський заявив, що міністерство розробляє законопроект, яким планується заборонити в'їзд в Польщу невакцинованим громадянам третіх країн. Причиною розробки документа став спалах кору в Польщі.