UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог на 20%

Автор: РБК-Украина

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания) превысила эпидемический порог на 19,5%. Однако в столице уровень заболеваемости понизился на 2,2%.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает сайт городской администрации.

По его словам, за неделю в Киеве зарегистрировано 26 575 больных гриппом и ОРВИ. Эпидемический процесс характеризуется низкой интенсивностью, показатель заболеваемости составляет 895,6.

Среди заболевших 7 490 детей (снижение на 13,2%) и 19 085 взрослых (рост на 2,9%). При этом доля детей в структуре заболеваемости немного снизилась.

"В структуре заболеваемости дети составляют 28,2%, а на предыдущей неделе - 31,8%. 47,1% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 22,2% - зарегистрировано 3531 случай", - рассказал Поворозник.

В медицинские учреждения за 12-ю неделю доставили 2033 человека, из них 91 ребенок.

Напомним, на прошлой неделе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Киеве был выше базовой линии на 22,2%.

Кроме того, в Украине от коронавируса умирает в 2,5 раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии. Такие данные приводит Госслужба статистики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев
Читайте также
Вторая неделя локдауна. Что можно и нельзя в "красном" Киеве
В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах
Прогноз погоды