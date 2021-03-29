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Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві перевищила епідпоріг на 20%

Автор: РБК-Україна

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ (гострі респіраторні вірусні захворювання) перевищила епідемічний поріг на 19,5%. Проте в столиці рівень захворюваності знизився на 2,2%.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає сайт міської адміністрації.

За його словами, за тиждень у Києві зареєстровано 26 575 хворих на грип і ГРВІ. Епідемічний процес характеризується низькою інтенсивністю, показник захворюваності становить 895,6.

Серед хворих 7 490 дітей (зниження на 13,2%) і 19 085 дорослих (зростання на 2,9%). При цьому частка дітей у структурі захворюваності трохи знизилася.

"У структурі захворюваності діти складають 28,2%, а на попередньому тижні - 31,8%. 47,1% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 22,2% - зареєстровано 3531 випадок", - розповів Поворозник.

В медичні установи за 12-й тиждень доставили 2033 особи, з них 91 дитина.

Нагадаємо, минулого тижня епідемічний поріг по грипу та ГРВІ в Києві був вище базової лінії на 22,2%.

Крім того, в Україні від коронавірусу помирає у 2,5 раза більше українців, ніж від грипу та пневмонії. Такі дані наводить державна служба статистики.

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