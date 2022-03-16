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Из заблокированного Мариуполя эвакуировали более 6 тысяч человек, - Верещук

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Среда 16 марта 2022 22:17
Из заблокированного Мариуполя эвакуировали более 6 тысяч человек, - Верещук Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Украинскую колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации оккупанты так и не пропустили в Мариуполь. Однако, из города все же удалось эвакуировать более 6 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"Учитывая ситуацию, был собран сбор людей, которые выбрались из заблокированного Мариуполя в Бердянск. Сейчас, уже все 15 автобусов с мариупольцами и детьми доехали до Запорожья, где им оказывается нужная помощь. Всего сегодня в Запорожье прибыло 6426 человек, из них 2039 детей",- заявила Верещук.

Напомним, вчера, 15 марта, за сутки в Украине эвакуировали более 28 тысяч человек, а по коридору из Мариуполя спаслись около 20 тысяч человек.

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