Із заблокованого Маріуполя евакуювали більше 6 тисяч людей,- Верещук

Українську колону з продовольством та автобусами для евакуації окупанти так і не пропустили до Маріуполя. Однак, з міста все ж вдалося евакуювати більше 6 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Зважаючи на ситуацію, було зібрано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська. Зараз, уже всі 15 автобусів з маріупольцями та дітьми доїхали до Запоріжжя, де їм надається потрібна допомога. Всього сьогодні до Запоріжжя прибуло 6426 людей, з них 2039 дітей ",- заявила Верещук.

Нагадаємо, вчора, 15 березня, за добу в Україні евакуювали понад 28 тисяч людей, а по коридору з Маріуполя врятувались близько 20 тисяч людей.

Війна Росії проти України триває двадцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.