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Із заблокованого Маріуполя евакуювали більше 6 тисяч людей,- Верещук

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Середа 16 березня 2022 22:17
Із заблокованого Маріуполя евакуювали більше 6 тисяч людей,- Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Українську колону з продовольством та автобусами для евакуації окупанти так і не пропустили до Маріуполя. Однак, з міста все ж вдалося евакуювати більше 6 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Зважаючи на ситуацію, було зібрано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська. Зараз, уже всі 15 автобусів з маріупольцями та дітьми доїхали до Запоріжжя, де їм надається потрібна допомога. Всього сьогодні до Запоріжжя прибуло 6426 людей, з них 2039 дітей",- заявила Верещук.

Нагадаємо, вчора, 15 березня, за добу в Україні евакуювали понад 28 тисяч людей, а по коридору з Маріуполя врятувались близько 20 тисяч людей.

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