За сутки в Украине эвакуировали более 28 тысяч человек, - Верещук

В Украине за сутки из городов и сел эвакуировали более 28 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук .

С ее словами из 9 согласованных гуманитарных коридоров сработало лишь 7.

В частности, с помощью гуманитарных коридоров удалось спасти 28 тысяч 893 человека из заблокированных городов

По коридору из Мариуполя спаслось около 20 тысяч человек.

Также из города Мариуполь в направлении город Запорожье через Бердянск, Мангуш и другие населенные пункты выехало более 4 тысяч частных авто. Из них 570 уже прибыли в город Запорожье.

Отметим, что из Сумской области - эвакуировано 8533 человека. Из города Сумы - 6950, Тростянец - 140, из города Лебедин - 113, Шостка - 166, Конотоп - 1804 человека.

Также из Харьковской области эвакуированы 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата.