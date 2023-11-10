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Забіяка "Вінніпега" вирубав двох, вінгер "Рейнджерс" обрав агресію: бійки вечора НХЛ

Нью-Йорк, П'ятниця 10 листопада 2023 14:44
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Забіяка "Вінніпега" вирубав двох, вінгер "Рейнджерс" обрав агресію: бійки вечора НХЛ Фото: Адам Лаурі віддав 1 асист і двічі взяв участь у бійках (twitter.com/NHLJets)
Автор: Антон Федорців

Домашні поєдинки "Вінніпег Джетс" і "Нью-Йорк Рейнджерс" не минули без з'ясування взаємин на кулаках із "Нешвілл Предаторз" і "Міннесотою Вайлд" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

На канадській землі побилися форвард "Джетс" Адам Лаурі та вінгер "Предаторз" Коул Сміт. Останній не оцінив, як господар льоду відправив у борт оборонця "Нешвілла" Марка дель Гайзо. Сутичка зав'язалася біля синьої лінії.

Сміт схопив суперника за барки та обмінявся ударами з кривдником партнера по команді. Однак, хуліган "Вінніпега" виявився спритнішим. Точним ударом у голову він відправив американця на лід і притиснув згори. Той ще й отримав до звичних п'яти хвилин штрафу 2+10 (неспортивна поведінка та підбурювання).

А от у "Медісон Сквер Гардені" замість боротьби за шайбу після вкидання форвард "Рейнджерс" Барклі Гудроу та знаний тафгай "Міннесотти" Брендон Дюхейм. Неприязнь виникла в попередньому епізоді. В атаці "Нью-Йорка" центральний нападник небезпечно під'їхав до воротаря "Вайлд".

Щойно рефері кинув шайбу в лівій зоні, як Гудроу та Дюхейм кинули краги з ключками і зійшлися врукопашну. Гість з Міннеаполіса швидко впав на лід, але зумів піднятися і спробував перехопити ініціативу. Утім, Гудроу "прописав" ще кілька разів, Дюхейм втратив шолом і знову впав додолу. Ці хлопці отримали по 5 хвилин.

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