Задира "Виннипега" вырубил двоих, вингер "Рейнджерс" выбрал агрессию: драки вечера НХЛ

Домашние поединки "Виннипег Джетс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" не прошли без выяснения взаимоотношений на кулаках с "Нэшвилл Предаторз" и "Миннесотой Уайлд" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

На канадской земле сразились форвард "Джетс" Адам Лаури и вингер "Предаторз" Коул Смит. Последний не оценил, как хозяин льда отправил в борт защитника "Нэшвилла" Марка дель Гайзо. Схватка завязалась у синей линии.

Смит схватил соперника за барки и обменялся ударами с обидчиком партнера по команде. Однако хулиган "Виннипега" оказался ловче. Точным ударом в голову он отправил американца на лед и прижал сверху. Тот еще и получил к привычным пяти минутам штрафа 2+10 (неспортивное поведение и подстрекательство).

А вот в "Мэдисон Сквер Гардене" вместо борьбы за шайбу после вбрасывания форвард "Рейнджерс" Баркли Гудроу и известный тафгай "Миннесотты" Брэндон Дюхейм. Неприязнь возникла в предыдущем эпизоде. В атаке "Нью-Йорка" центральный нападающий опасно подъехал к вратарю "Уайлд".

Как только рефери бросил шайбу в левой зоне, Гудроу и Дюхейм сбросили краги с клюшками и сошлись врукопашную. Гость из Миннеаполиса быстро свалился на лед, но сумел подняться и попытался перехватить инициативу. Впрочем, Гудроу "прописал" еще несколько раз, Дюхейм потерял шлем и снова упал наземь. Эти ребята получили по 5 минут.