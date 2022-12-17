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Косіть, щоби сюди не потрапити. Окупант відмовляє родичів від мобілізації, - ГУР

Новость на русском →
Субота 17 грудня 2022 22:23
Косіть, щоби сюди не потрапити. Окупант відмовляє родичів від мобілізації, - ГУР Фото: окупант відмовляє родичів від мобілізації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовець російської армії розповідає про втрати та радить знайомим "косити" від армії, щоб не потрапити до України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

У мене у взводі чотири "трисоті". Якщо Діма Сухов перед тобою сидить, скажи йому, що сюди не треба лізти, сюди в Україну. Коси, як можеш більше, щоб сюди не потрапити. Тут воно нікому це не потрібне. Тут я стою за два кілометри від ворожих позицій, і в будь-який момент міномет може прилетіти. Кому воно потрібне? Не лізьте сюди", - йдеться в радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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