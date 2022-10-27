Забирали ноги і кидали все: солдат РФ розповів про відступ на Донецькому напрямку

"Вчора несли ноги так, що все, що встигли, схопили та йшли. Тільки пацанів шкода, не пощастило їм, коротше. Просто в оточення потрапили і почали вони з усього чого можна бити: і артилерія, і танки – все поспіль. Комусь пощастило, комусь – ні. Якби ми там залишилися ночувати, то все – сьогодні б уже на зв'язок ніхто не вийшов. Нас із 90 осіб за годину залишилося 80, напевно. Командування теж учора посікло", - йдеться у радіоперехопленні ГУР.

За словами російського військового, у ЗСУ все злагоджено працює, є зв'язок і кожен підрозділ чітко виконує поставлене завдання.