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Забил два гола Украине. Игрока сборной Казахстана поймали на допинге

Автор: Сергей Пышкин

УЕФА возбудил дело из-за возможного нарушения антидопинговых правил игроком сборной Казахстана Русланом Валиуллиным. Во время матча против Украины футболист забил два гола.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу футбольного клуба "Тобол".

"Футбольный клуб "Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.", - отмечает пресс-служба.

Отмечается, что на использование допинга проверяли не только Руслана Валиуллина, но и Сергея Малого. Футболисты получили результаты теста еще 2 сентября, однако в этот день они были в пути до Финляндии.

Добавим, что в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу, матч Украина-Казахстан завершился со счетом 2:2. Все два гола в ворота нашей сборной команды забил Руслан Валиуллин.

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