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Забив два голи Україні. Гравця збірної Казахстану зловили на допінгу

Автор: Сергій Пишкін

УЄФА порушив справу через можливе порушення антидопінгових правил гравцем збірної Казахстану Русланом Валіулліним. Під час матчу проти України футболіст забив два голи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу футбольного клубу "Тобол".

"Футбольний клуб "Тобол" отримав інформацію про відкриття дисциплінарної справи з боку УЄФА, пов'язаної з можливим порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліним. Інформацію довели до компетентних осіб у клубі. Нині йде внутрішня перевірка, що має визначити, яким чином заборонені речовини могли потрапити у кров футболіста", - відзначає пресслужба.

Зазначається, що на використання допінгу перевірили не лише Руслана Валіулліна, але й Сергія Малого. Футболісти отримали результати тесту ще 2 вересня, однак в цей день вони були в дорозі до Фінляндії.

Додамо, що в рамках відбірного турніру чемпіонату світу з футболу, матч Україна-Казахстан завершився з рахунком 2:2. Усі два голи в ворота нашої збірної команди забив Руслан Валіуллін.

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КазахстанУкраїнаФутбол