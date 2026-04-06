"Забезпечте будь-якими способами". Військовий омбудсман звернулася до командирів

Головне: Обов'язок командирів : військовий омбудсмен повідомила, що зв'язок бійців із їхніми родинами мають забезпечувати навіть на складних позиціях.

: військовий омбудсмен повідомила, що зв'язок бійців із їхніми родинами мають забезпечувати навіть на складних позиціях. Альтернативні способи : якщо немає мережі, листи від рідних можна передавати з логістичною доставкою або ж записувати голосові повідомлення через радіозв'язок.

: якщо немає мережі, листи від рідних можна передавати з логістичною доставкою або ж записувати голосові повідомлення через радіозв'язок. Моральний стан : тривала ізоляція бійців та невідомість для їхніх сімей створюють надмірний стрес, що шкодить боєздатності та суспільству в цілому.

: тривала ізоляція бійців та невідомість для їхніх сімей створюють надмірний стрес, що шкодить боєздатності та суспільству в цілому. Офіційна позиція: забезпечення базового благополуччя військових - це не прохання, а законна вимога, яку частини зобов'язані виконувати.

Коли може не бути зв'язку з військовослужбовцем

"Є випадки, коли немає зв'язку з військовослужбовцем, і до нас звертається родина", - поділилась омбудсман.

Як приклад вона навела ситуацію, "коли військовослужбовець був мобілізований, одразу доставлений до навчального центру чи військової частини, і йому не надали можливість зв'язатися з родиною".

"Або дуже часто буває, коли військовослужбовець тривалий час на бойовому завданні і в нього немає можливості вийти на зв'язок з родиною", - розповіла Решетилова.

Про що просить командирів військовий омбудсман

Спеціаліст зауважила, що Офіс військового омбудсмана "дуже наполягає" в розмовах з військовими частинами, що "їхнє завдання (якщо військовослужбовець тривалий час перебуває на позиціях) - забезпечити зв'язок з родиною будь-якими способами".

"Записуйте через радіозв'язок голосові, пропонуйте родині написати лист і скинути разом з логістичною доставкою. Тобто забезпечуйте зв'язок будь-як", - пояснила Решетилова.

Зв'язок з рідними військовослужбовцям необхідний (інфографіка: РБК-Україна)

Чому зв'язок військових із рідними - суперважливий

"У нас бували історії, коли командир роти по радіозв'язку зачитував військовослужбовцям листи від родин, новини. Бо вони перебувають в ізоляції і не знають, що з їхньої родиною", - повідомила омбудсман.

Вона наголосила, що це "дуже сильно впливає на моральний стан".

"Тому оцей зв'язок - він суперважливий", - додала Решетилова.

Як можуть реагувати деякі частини на таке прохання

"У деяких частинах мені казали: "Ми не можемо кожному на позиціях забезпечити зв'язок", - поділилась омбудсман.

Однак із такою позицією вона не згодна.

"Можете, це ваше завдання. Ви цю людину туди відправили, і ви повинні забезпечити їй, якщо тут доцільне це слово, благополуччя при виконанні бойових завдань. Всіма можливими способами", - наголосила Решетилова.

Вона визнала, що "багато залежить від розуміння командирами своєї місії".

"Але нам вдається все-таки переконувати і навіть тоді, коли військові частини впираються і не хочуть реагувати", - додала фахівець.

Чому прохання омбудсмана важливе для суспільства

"У нас вже є важіль наполягати. Тому що це є законна вимога Військового омбудсмана яку треба виконати", - зауважила Решетилова.

Вона додала, що це, насправді, "не тільки про військовослужбовця".

"Це і про благополуччя родини. А відтак - і всього суспільства", - наголосила омбудсмен.

Вона пояснила, що йдеться "про величезну частину суспільства".

"Коли дружина, мама, діти тривалий час взагалі нічого не знають про свого рідного - це постійне перебування у стресі, в заручниках ситуації. Я по собі знаю: ти не можеш ні про що думати, ні про роботу, ні про якісь ще речі. Тобі постійно лізуть в голову дурні думки, тому що ти не чув голос рідної людини", - поділилась Решетилова.

Це, за її словами, "надзвичайно важливо". І це розуміння "має бути доведене до автоматизму".

"Ми не можемо зараз уникнути довготривалого перебування на позиціях, на лінії бойового зіткнення. Тому що така реальність війни. Але ми маємо зробити все, щоб це перебування, довготривала відсутність зв'язку, ізоляція військових - були мінімально стресовими. І ми над цим працюємо", - підсумувала омбудсмен.