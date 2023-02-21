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Для забезпечення ЗСУ. Кулеба закликав НАТО провести зустріч із главами оборонної промисловості

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна попросила НАТО якнайшвидше організувати зустріч за участю представників збройової промисловості, щоб забезпечити надійне постачання збройних сил зброєю та боєприпасами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За його словами, на форум також мають бути запрошені представники українських компаній зброї.

Кулеба наголосив, що метою зустрічі є розширення співробітництва та посилення синергії.

"Чим скоординованішими ми станемо, тим швидше українська армія прожене російську армію з території України і тим швидше буде відновлено світ у євроатлантичному просторі", - заявив він.

Міністр також порушив питання щодо навчання українських пілотів на Заході.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс допоможе Україні закуповувати зброю та боєприпаси.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні свої запаси боєприпасів, аби допомогти у війні.

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