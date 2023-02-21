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Для снабжения ВСУ. Кулеба призвал НАТО провести встречу с главами оборонной промышленности

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина попросила НАТО как можно скорее организовать встречу с участием представителей оружейной промышленности, чтобы обеспечить надежное снабжение вооруженных сил оружием и боеприпасами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По его словам, на форум также должны быть приглашены представители украинских оружейных компаний.

Кулеба подчеркнул, что целью встречи является расширение сотрудничества и усиление синергии.

"Чем более скоординированными мы станем, тем быстрее украинская армия прогонит российскую армию с территории Украины и тем быстрее будет восстановлен мир в евроатлантическом пространстве", - заявил он.

Министр также поднял вопрос об обучении украинских пилотов на Западе.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поможет Украине закупать оружие и боеприпасы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС передать Украине свои запасы боеприпасов, чтобы помочь в войне.

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