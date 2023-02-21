Для снабжения ВСУ. Кулеба призвал НАТО провести встречу с главами оборонной промышленности

Украина попросила НАТО как можно скорее организовать встречу с участием представителей оружейной промышленности, чтобы обеспечить надежное снабжение вооруженных сил оружием и боеприпасами.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
По его словам, на форум также должны быть приглашены представители украинских оружейных компаний.
Кулеба подчеркнул, что целью встречи является расширение сотрудничества и усиление синергии.
"Чем более скоординированными мы станем, тем быстрее украинская армия прогонит российскую армию с территории Украины и тем быстрее будет восстановлен мир в евроатлантическом пространстве", - заявил он.
Министр также поднял вопрос об обучении украинских пилотов на Западе.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поможет Украине закупать оружие и боеприпасы.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС передать Украине свои запасы боеприпасов, чтобы помочь в войне.
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