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Забезпечення житлом ВПО гостро постає при релокації підприємств на безпечні території, - нардеп

Фото: народний депутат Максим Єфімов (facebook.com / maxim.viktorovich.efimov)
Автор: Сергей Новиков

Забезпечення житлом працівників з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО) особливо гостро постає при релокації підприємств на безпечні території. Потрібна злагоджена командна робота усіх - громади, бізнесу та влади.

Про це заявив народний депутат Максим Єфімов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Він також представив проект квартир у новому будинку на Закарпатті, де краматорський "Фурлендер Віндтехнолоджі" створює підприємство-дублер. Реалізація житлової ініціативи вже розпочалася.

"Місцева громада бере на себе підведення інженерних комунікацій та благоустрій території, бізнес - фінансує зведення житла. До речі, виробництвом житлових конструкцій займається підприємство, яке також є релокованим. Придбати дво- чи трикімнатну квартиру у сучасному енергозберігаючому будинку переселенці зможуть і в рамках іпотечного кредитування. Необхідні консультації вже тривають. Далі буде більше", - наголосив Єфімов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що внутрішньо переміщені особи, які змінили місце реєстрації через "Дію", потрібно звернутися до органу соцзахисту для продовження виплат.

Раніше ми пояснювали, як внутрішні переселенці можуть скористатися адміністративними послугами від держави, не виходячи з дому.

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