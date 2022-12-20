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Забезпечення нормального функціонування енергоринку дозволить побудувати сучасну енергосистему, - експерт

Новость на русском →
Вівторок 20 грудня 2022 18:31
Забезпечення нормального функціонування енергоринку дозволить побудувати сучасну енергосистему, - експерт Фото: забезпечення нормального функціонування енергоринку дозволить побудувати сучасну енергосистему (wikipedia)
Автор: Артем Горовенко

Енергетичним компаніям необхідна ліквідність та нормальне функціонування енергоринку, щоб вони мали змогу побудувати нову і сучасну енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра, керівника "Центру економічного відновлення" Кирила Криволапа.

"Ми недавно бачили повідомлення, що енергокомпанії не збираються відбудовувати старі об'єкти, які було зруйновано, вони збираються будувати нові сучасні системи, і це, дійсно, займе напевно до 2 років. Їм для цього потрібна ліквідність та нормально функціонуючий енергоринок", - сказав він.

Криволап зазначив, що багато обладнання купляють саме енергетичні компанії, тому дуже важливо слідкувати за їх "фінансовим здоров’ям". Він підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення вони більшою мірою вичерпали свої фінансові резерви.

"Потрібно переглядати прайс-кепи, потрібно робити ліквідацію старих боргів і робити все, щоб наші енергетики працювали", - наголосив Криволап.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Також директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що для подальшого відновлення енергосистеми необхідно переглянути правила функціонування енергетичного сектору та збалансувати ринок електроенергії.

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