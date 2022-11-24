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Для відновлення енергосистеми необхідно збалансувати ринок електроенергії, - експерт

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Четвер 24 листопада 2022 20:36
Для відновлення енергосистеми необхідно збалансувати ринок електроенергії, - експерт Фото: для відновлення енергосистеми необхідно збалансувати ринок електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для подальшого відновлення енергетичної системи України необхідно переглянути правила функціонування енергетичного сектору та збалансувати ринок електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, зараз необхідно збалансувати модель роботи ринку електроенергії, оскільки поточні правила ринку дають перевагу промисловості, а енергетичний сектор працює зі збитками.

"Насамперед потрібно підняти прайскепи і ціни на електроенергію для промисловості, для комерційного сектору. Мають все ж таки забезпечувати хоча б не прибуток, а хоча б покриття витрат енергетичних компаній. Тому що якщо цього не зробити, то відновлення енергетичної системи країни надалі буде не можливим", - зазначив Омельченко.

Він додав, що в Україні вже було зруйновано енергетичної інфраструктури на сотні мільйонів доларів, і в таких умовах енергетичні компанії мають бути забезпечені коштами.

Омельченко підкреслив, що в першу чергу кошти необхідно спрямувати на закупівлю аварійного обладнання, оскільки наразі його запаси майже вичерпані.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.

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Електроенергія
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