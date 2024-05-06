Для забезпечення Європи. Фінляндія планує побудувати завод з виробництва вибухівки

"Потрібно значно більше виробництва вибухівки. Тому ми також повинні серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому", - сказав фінський міністр журналістам.

Зазначається, що діалог про тротиловий завод ведеться з бізнесом, приватними інвесторами та ринком ОПК.

"Гравці ринку знають, що попит на таку продукцію є. У будь-якому випадку, держава має сильну контрольну роль у цьому питанні", - заявив Хаккянен.

Попит на тротил в Європі через війну в Україні

Нагадаємо, що тротил є традиційною вибуховою речовиною, що використовується особливо у виробництві артилерійських і мінометних снарядів. Його масове виробництво значно дешевше, ніж нові вибухові речовини.

Фінське медіа звертає увагу, що нині доступність тротилу в Європі вважається майже критичною на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України, яка триває вже третій рік.

Єдиний завод в Європейському союзі знаходиться в Польщі, але виробництва недостатньо, аби задовольнити високий попит.

Реалізація проекту у співпраці з іншими країнами

За словами Хаккянена, Фінляндія повідомила своїм союзникам про важливість швидких рішень щодо цього питання. Позаяк РФ готова до тривалої війни з Україною, потреба у вибухівці в тротиловому еквіваленті в Європі зберігається на високому рівні.

"Рішення повинні бути ухвалені зараз, щоб продукція була випущена через рік-два", - сказав глава Міноборони Фінляндії.

Також Хяккянен наголосив, що це проект співпраці з іншими країнами-союзниками. Він вирішуватиметься в тісному діалозі з північними державами та партнерами.

Фінський міністр додав, що рішення про те, де буде побудований завод, ще не прийнято, а відповідні висновки "маємо зробити протягом весни".

Фінляндія інвестує у власне виробництво боєприпасів

Нагадаємо, у березні Фінляндія отримала повне фінансування Європейського союзу на виробництво боєприпасів у розмірі 32,5 млн євро. Цьому передувало фінансування близько 24 мільйонів євро для внутрішнього виробництва, надане Міністерством оборони країни у грудні минулого року.

Пороховий завод Vihtavuori, який входить до групи Nammo, наразі значно розширює свою діяльність.