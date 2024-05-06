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Для обеспечения Европы. Финляндия планирует построить завод по производству взрывчатки

Фото: Антти Хяккянен, министр обороны Финляндии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил о намерении страны как можно скорее построить завод по производству взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Инициатива связана с существенным спросом на соответствующее вещество в Европе из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Нужно гораздо больше производства взрывчатки. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом", - сказал финский министр журналистам.

Диалог о тротиловом заводе ведется с бизнесом, частными инвесторами и рынком ОПК.

"Игроки рынка знают, что спрос на такую продукцию есть. В любом случае, государство имеет сильную контрольную роль в этом вопросе", - заявил Хаккянен.

Спрос на тротил в Европе из-за войны в Украине

Напомним, что тротил является традиционным взрывчатым веществом, используемым особенно в производстве артиллерийских и минометных снарядов. Его массовое производство значительно дешевле новых взрывчатых веществ.

Финское медиа обращает внимание, что ныне доступность тротила в Европе считается почти критической на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины, которая продолжается уже третий год.

Единственный завод в Европейском союзе находится в Польше, но производства недостаточно, чтобы удовлетворить высокий спрос.

Реализация проекта в сотрудничестве с другими странами

По словам Хаккянена, Финляндия сообщила своим союзникам о важности быстрых решений по этому вопросу. Поскольку РФ готова к длительной войне с Украиной, потребность во взрывчатке в тротиловом эквиваленте в Европе сохраняется на высоком уровне.

"Решения должны быть приняты сейчас, чтобы продукция была выпущена через год-два", - сказал глава Минобороны Финляндии.

Также Хяккянен подчеркнул, что это проект сотрудничества с другими странами-союзниками. Он будет решаться в тесном диалоге с северными государствами и партнерами.

Финский министр добавил, что решение о том, где будет построен завод, еще не принято, а соответствующие выводы "должны сделать в течение весны".

Финляндия инвестирует в собственное производство боеприпасов

Напомним, в марте Финляндия получила полное финансирование Европейского союза на производство боеприпасов в размере 32,5 млн. евро. Этому предшествовало финансирование около 24 миллионов евро для внутреннего производства, предоставленное Министерством обороны страны в декабре прошлого года.

Пороховой завод Vihtavuori, который входит в группу Nammo, значительно расширяет свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в начале января президент Финляндии, которым на тот момент был Саули Ниинисте, призвал Европу инвестировать в производство оружия.

А 3 апреля новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна предоставит Украине 23-й пакет военной помощи. Его стоимость составит 188 млн. евро.

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Финляндия