Забезпечення дронами - це стратегічний пріоритет, - Зеленський

"Незмінно працюємо, щоб Україна мала достатньо сил і засобів для виробництва й постачання дронів", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що хоч би як у світі змінювалася ситуація чи обставини, українські воїни мають отримувати все те, що необхідно для успішних захисних і активних дій.

"Забезпечення дронами - це не просто щось тактичне, це стратегічний пріоритет, і я дякую всім, хто із цим працює. А особливо тим, хто допомагає нашим військам освоїти нові тактики роботи з дронами", - підкреслив глава держави.