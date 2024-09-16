Імпорт деталей для дронів та покращення підготовки воїнів: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем стало покращення підготовки воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

За словами президента, під час Ставки він вислухав зведення щодо обстановки на фронті та детальні доповіді Служби зовнішньої розвідки і Головного управління розвідки. ГУР та СЗР розповіли про наміри окупантів та ситуацію в їхніх лавах.

"Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни у російських підрозділах", - розповів Зеленський.

Другим питанням на Ставці став інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

При цьому, як зазначив Зеленський, на засіданні обговорювали і центри бойової підготовки. Щодо цього питання доповідав головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко.

"Дав доручення Генштабу надати перелік заходів щодо покращення роботи центрів. Держава зобов'язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", - додав він.

Також учасники Ставки порушували питання експортних обмежень від держав, які виробляють компоненти для дронів.

"Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - запевнив глава держави.