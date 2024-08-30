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Як обмеження експорту з Китаю змінить ситуацію з дронами в Україні: оцінка військового

Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 21:43
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Як обмеження експорту з Китаю змінить ситуацію з дронами в Україні: оцінка військового Фото: Україна може стикнутись з кризою в виготовленні дронів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Китаї заборонив експорт низки товарів та комплектуючих до дронів. Через це в України може виникнути криза в виготовленні FPV-дронів.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ, сержант Єгор Фірсов.

Починаючи з 1 вересня почне діяти заборона на експорт товарів та комплектуючих до безпілотників, що вплине на їхню кількість та вартість.

"Може бути криза. Ця криза може бути у нас, а у противника навпаки кризи може не бути. Але повірте мені, якщо ми говоримо про дрон FPV, то майже всі складові до нього виробляються в Україні. Окрім, не дуже гарної якості двигунів та камери, але її можна купити в іншій країні, крім Китаю", - пояснив Фірсов.

Військовий зауважив, що будуть якісь нюанси, але Україна зараз на такому технологічному рівні, що може й не бути в тотальній кризі, бо зробить все залежне, щоб знайти комплектуючі в країні.

"Льотні контролери чи регулятори управлінь вже зроблені в Україні, хоча 2 роки тому це вважали фантастикою. Я думаю, що може бути якась невеличка криза, але суттєвої кризи не буде. Можливо, FPV-дрон стане трошки дорожчим, але ситуація з дронами буде так чи інакше завжди в тонусі", - наголосив він.

Нагадаємо, що минулого місяця Китай розширив заборону на експорт військових дронів. Зокрема дрони з високоточним вимірювальним обладнанням були додані до чорного списку рядом агентств, включаючи Центральну військову комісію.

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