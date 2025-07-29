Заберуть квартиру? Юрист пояснив, чи може ФОП втратити житло через борги

Відкриття ФОПу дає можливість працювати "на себе" або співпрацювати з компаніями як незалежний контрагент. Для багатьох IT-спеціалістів, фрілансерів та малого бізнесу ФОП на спрощеній системі оподаткування - привабливий спосіб вести професійну діяльність. Проте разом із перевагами є й правові та матеріальні ризики.

РБК-Україна розпитало юриста та експерта у галузі правового захисту бізнесу та інвестицій, банкрутства підприємств та відновлення платоспроможності Андрія Спектора про ймовірні ризики для ФОП.

Якщо ви ФОП, то відповідаєте усім особистим майном

"Слід розуміти, що ФОП - це не юридична особа. Відповідно, підприємець відповідає за свої борги усім особистим майном. Стаття 52 Цивільного кодексу України зазначає: ФОП несе відповідальність за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке за законом не може бути звернено стягнення", - пояснює експерт.

Тобто якщо виникне податковий борг або суд присудить стягнення за якимось договором, ФОП ризикує власними коштами, автомобілем, іншим належним вам майном.

Навіть якщо підприємець припинив діяльність (ліквідував ФОП), його борги не зникають - вони залишаються за фізичною особою.

"Цей фактор відрізняє ФОП від ТОВ, де діє принцип обмеженої відповідальності. Таким чином, відкриття ФОП означає прийняття на себе повної фінансової відповідальності за всіма контрактами, податками і штрафами, які можуть виникнути", - каже Спектор.

Більшість новостворених ФОП вибирають спрощену систему оподаткування. Є чотири групи платників єдиного податку з різними умовами діяльності. Найпопулярнішими для малого бізнесу є I-III групи (IV група стосується лише сільгоспвиробників).

Групи розрізняються за лімітами річного доходу, дозволеною кількістю найманих працівників, ставками податку та видами діяльності. Перш ніж відривати ФОП, варто в цьому детально розібратись особисто.

Чи може ФОП втратити свою квартиру при банкрутстві

Одне з найважливіших питань для підприємця-боржника: чи заберуть у нього житло в процесі банкрутства?

"Закон передбачає, що єдине житло боржника не підлягає примусовому продажу, якщо воно не перевищує встановлену площу (60 кв. м для квартири або 120 кв. м для будинку) і є місцем проживання боржника. Тобто якщо у ФОП є одна невелика квартира - її не продадуть за борги. Моя судова практика підтвердила застосування цієї норми на захист боржників", - говорить юрист.

Втім, якщо підприємець має декілька об’єктів нерухомості або велику оселю - все, що виходить за межі "єдиного житла", може бути реалізовано для погашення боргів.

"Наприклад, другу квартиру, дачу чи нежитлову нерухомість арбітражний керуючий включить до ліквідаційної маси. Так само предмети розкоші або дорогоцінне майно не захищені - вони підуть на продаж, навіть якщо це особисті речі боржника", - застерігає Спектор.

Єдине майно боржника-ФОпа, яке не перевищує допустиму норму, не можуть забрати (фото ілюстративне: Freepik)

Що втрачає найманий працівник, якщо працює як ФОП

Поширеною є практика, коли людині пропонують оформитися не як штатний співробітник, а як ФОП для співпраці з компанією.

"Підприємство фактично залучає фахівця на повний робочий день, але замість трудового договору укладає з ним цивільно-правовий, як з незалежним підприємцем. Мета для роботодавця - зменшити податкове навантаження і відмовитися від частини соціальних гарантій, адже послуги ФОП обкладаються лише 5% податку і мінімальним ЄСВ та військовим збором", - роз’яснює експерт.

При укладанні цивільно-правового договору працівник позбавляється прав, передбачених Кодексом законів про працю. Фактично ви більше не працівник, а підприємець, який надає послуги.

На працівника не поширюються ключові трудові гарантії:

оплачувані щорічні відпустки;

лікарняні та декретні відпустки;

гарантії виплати мінімальної зарплати;

компенсації за нічні зміни та понаднормову роботу.

Усі питання щодо оплати, графіку, лікарняних або відпусток визначаються виключно в умовах цивільно-правового договору. Якщо їх там не передбачено - працівник-ФОП не має права на відповідні виплати.

"Як показує практика, в договорах з ФОПами компанії зазвичай не передбачають оплачуваних відпусток чи лікарняних - якщо ви не працюєте, то просто не отримуєте виплат. Соціальне страхування (тимчасова втрата працездатності, нещасний випадок на виробництві) на вас теж не поширюється, адже ви не в штаті", - каже юрист.

Також відсутній захист від звільнення. Трудове законодавство вимагає обґрунтувань для звільнення і гарантує виплату компенсацій (за невикористану відпустку тощо). Натомість договір з ФОП можна розірвати набагато легше - як правило, достатньо письмового повідомлення за обумовлений строк (часто 5-30 днів) або навіть в односторонньому порядку за короткий час, якщо це передбачено договором.

Окрім цього, усі податкові та бухгалтерські аспекти лягають на ФОП. На відміну від штатного співробітника, за якого роботодавець рахує і сплачує податки із зарплати, ФОП сам мусить дбати про сплату ЄП і ЄСВ, вести облік доходів, подавати декларації.

"Нерідко компанії в договорах з ФОПами прописують, що виплачена винагорода є "чиста", тобто підприємець сам відраховує з неї податки", - додає фахівець.

Що треба знати при звільненні

"Якщо ви відкривали ФОП виключно під роботу в цій компанії і не плануєте надалі займатися підприємницькою діяльністю, доцільно закрити ФОП. Припинення підприємницької діяльності – окрема процедура, яка включає подання заяви держреєстратору і остаточні звіти та розрахунки з податковою", - каже Спектор.

Оскільки офіційно людина не була найманим працівником, період роботи як ФОП не внесуть до трудової книжки. Це може відіграти роль при підрахунку страхового стажу для пенсії: роки підприємництва зараховуються до стажу тільки, якщо сплачували ЄСВ.

"Якщо під час співпраці компанія надавала вам обладнання (ноутбук, телефон) або доступ до корпоративних ресурсів, не забудьте належним чином це оформити при звільненні. Поверніть усе майно за актом прийому-передачі, отримайте розписку, що претензій щодо майна немає", - радить експерт.