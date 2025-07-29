Заберут квартиру? Юрист объяснил, может ли ФЛП потерять жилье из-за долгов

Открытие ФОПа дает возможность работать "на себя" или сотрудничать с компаниями как независимый контрагент. Для многих IT-специалистов, фрилансеров и малого бизнеса ФЛП на упрощенной системе налогообложения - привлекательный способ вести профессиональную деятельность. Однако вместе с преимуществами есть и правовые и материальные риски.

РБК-Украина расспросило юриста и эксперта в области правовой защиты бизнеса и инвестиций, банкротства предприятий и восстановления платежеспособности Андрея Спектора о вероятных рисках для ФЛП.

Если вы ФЛП, то отвечаете всем личным имуществом

"Следует понимать, что ФЛП - это не юридическое лицо. Соответственно, предприниматель отвечает за свои долги всем личным имуществом. Статья 52 Гражданского кодекса Украины отмечает: ФЛП несет ответственность по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, кроме имущества, на которое по закону не может быть обращено взыскание", - объясняет эксперт.

То есть если возникнет налоговый долг или суд присудит взыскание по какому-то договору, ФЛП рискует собственными средствами, автомобилем, другим принадлежащим вам имуществом.

Даже если предприниматель прекратил деятельность (ликвидировал ФЛП), его долги не исчезают - они остаются за физическим лицом.

"Этот фактор отличает ФЛП от ООО, где действует принцип ограниченной ответственности. Таким образом, открытие ФЛП означает принятие на себя полной финансовой ответственности по всем контрактам, налогам и штрафам, которые могут возникнуть", - говорит Спектор.

Большинство вновь созданных ФЛП выбирают упрощенную систему налогообложения. Есть четыре группы плательщиков единого налога с разными условиями деятельности. Самыми популярными для малого бизнеса являются I-III группы (IV группа касается только сельхозпроизводителей).

Группы различаются по лимитам годового дохода, разрешенному количеству наемных работников, ставкам налога и видам деятельности. Прежде чем отрывать ФЛП, стоит в этом подробно разобраться лично.

Может ли ФЛП потерять свою квартиру при банкротстве

Один из важнейших вопросов для предпринимателя-должника: заберут ли у него жилье в процессе банкротства?

"Закон предусматривает, что единственное жилье должника не подлежит принудительной продаже, если оно не превышает установленную площадь (60 кв. м для квартиры или 120 кв. м для дома) и является местом жительства должника. То есть если у ФЛП есть одна небольшая квартира - ее не продадут за долги. Моя судебная практика подтвердила применение этой нормы в защиту должников", - говорит юрист.

Однако, если предприниматель имеет несколько объектов недвижимости или большое жилье - все, что выходит за пределы "единого жилья", может быть реализовано для погашения долгов.

"Например, вторую квартиру, дачу или нежилую недвижимость арбитражный управляющий включит в ликвидационную массу. Так же предметы роскоши или драгоценное имущество не защищены - они пойдут на продажу, даже если это личные вещи должника", - предостерегает Спектор.

Единственное имущество должника-ФЛП, которое не превышает допустимую норму, не могут забрать (фото иллюстративное: Freepik)

Что теряет наемный работник, если работает как ФЛП

Распространенной является практика, когда человеку предлагают оформиться не как штатный сотрудник, а как ФЛП для сотрудничества с компанией.

"Предприятие фактически привлекает специалиста на полный рабочий день, но вместо трудового договора заключает с ним гражданско-правовой, как с независимым предпринимателем. Цель для работодателя - уменьшить налоговую нагрузку и отказаться от части социальных гарантий, ведь услуги ФЛП облагаются лишь 5% налога и минимальным ЕСВ и военным сбором", - разъясняет эксперт.

При заключении гражданско-правового договора работник лишается прав, предусмотренных Кодексом законов о труде. Фактически вы больше не работник, а предприниматель, который предоставляет услуги.

На работника не распространяются ключевые трудовые гарантии:

оплачиваемые ежегодные отпуска;

больничные и декретные отпуска;

гарантии выплаты минимальной зарплаты;

компенсации за ночные смены и сверхурочную работу.

Все вопросы по оплате, графику, больничным или отпускам определяются исключительно в условиях гражданско-правового договора. Если они там не предусмотрены - работник-ФЛП не имеет права на соответствующие выплаты.

"Как показывает практика, в договорах с ФЛП компании обычно не предусматривают оплачиваемых отпусков или больничных - если вы не работаете, то просто не получаете выплат. Социальное страхование (временная потеря трудоспособности, несчастный случай на производстве) на вас тоже не распространяется, ведь вы не в штате", - говорит юрист.

Также отсутствует защита от увольнения. Трудовое законодательство требует обоснований для увольнения и гарантирует выплату компенсаций (за неиспользованный отпуск и т.д.). Зато договор с ФЛП можно расторгнуть гораздо легче - как правило, достаточно письменного уведомления за оговоренный срок (часто 5-30 дней) или даже в одностороннем порядке за короткое время, если это предусмотрено договором.

Кроме этого, все налоговые и бухгалтерские аспекты ложатся на ФЛП. В отличие от штатного сотрудника, за которого работодатель считает и платит налоги с зарплаты, ФЛП сам должен заботиться об уплате ЕН и ЕСВ, вести учет доходов, подавать декларации.

"Нередко компании в договорах с ФЛП прописывают, что выплаченное вознаграждение является "чистым", то есть предприниматель сам отчисляет с него налоги", - добавляет специалист.

Что надо знать при увольнении

"Если вы открывали ФЛП исключительно под работу в этой компании и не планируете в дальнейшем заниматься предпринимательской деятельностью, целесообразно закрыть ФЛП. Прекращение предпринимательской деятельности - отдельная процедура, которая включает подачу заявления госрегистратору и окончательные отчеты и расчеты с налоговой", - говорит Спектор.

Поскольку официально человек не был наемным работником, период работы как ФЛП не внесут в трудовую книжку. Это может сыграть роль при подсчете страхового стажа для пенсии: годы предпринимательства засчитываются в стаж только, если платили ЕСВ.

"Если во время сотрудничества компания предоставляла вам оборудование (ноутбук, телефон) или доступ к корпоративным ресурсам, не забудьте должным образом это оформить при увольнении. Верните все имущество по акту приема-передачи, получите расписку, что претензий по имуществу нет", - советует эксперт.