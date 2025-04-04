До 100% від доходу. Як ФОПам оформити лікарняні виплати: пояснення юриста

Приватні підприємці, які сплачують ЄСВ і не мають заборгованості по податках, можуть отримати від 50% до 100% компенсації від доходу на період лікування, офіційно оформивши лікарняні.

Хто з ФОПів може претендувати на лікарняні виплати та за яких умов їх можна оформити, в коментарі РБК-Україна пояснює адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Що треба знати про лікарняні для ФОП

Фізичні особи-підприємці (ФОП) часто стикаються з ситуацією, коли тимчасова непрацездатність може стати серйозним фінансовим ударом. На відміну від найманих працівників, які можуть розраховувати на лікарняні виплати від роботодавця, ФОПи мають інший механізм отримання компенсації, зазначає Олена Воронкова.

Згідно зі ст. 12 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV, лікарняні виплати для ФОП можливі за умови сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Фонд соціального страхування України (ФСС) надає виплати лише тим підприємцям, які добровільно брали участь у системі загальнообов’язкового соціального страхування.

"Тобто виходить, якщо ФОП скористався своїм правом на пільги по сплаті ЄСВ під час дії воєнного стану, то такий ФОП не зможе отримати лікарняні від ФСС", – зазначає фахівець.

Разом з тим, ФОП, навіть якщо він скористався пільгою, може отримати лікарняні за умови оплати ЄСВ за 2 місяці, поданої податкової декларації за розрахунковий період та місяць настання страхового випадку.

"Щоб ФОПу отримати виплату лікарняних, необхідно отримати листок непрацездатності, подати заяву до ФСС разом з паспортом, ідентифікаційним кодом, довідкою про сплату ЄСВ, виписаним лікарняним, очікувати рішення ФСС щодо виплати лікарняних. Лікарняні можуть отримати ФОПи, які своєчасно сплачували ЄСВ, не мають заборгованості та зареєстровані в системі соцстраху", – пояснює вона.

Як розрахувати виплати і скільки можна отримати

Розрахунковий період для визначення розміру допомоги за лікарняним становить 12 місяців, що передують настанню страхового випадку. Приміром, якщо лікарняний відкрито у березні 2025 року, розрахунковий період охоплює березень 2024-лютий 2025.

Середньоденний розмір допомоги обчислюється за формулою:

Сер. доп. = Дохід ФОП ÷ Кількість календарних днів, де:

Дохід ФОП – загальна сума доходу за розрахунковий період, з якої сплачено ЄСВ.

– загальна сума доходу за розрахунковий період, з якої сплачено ЄСВ. Кількість календарних днів – загальна кількість днів у цьому періоді.

Отриману суму коригують залежно від страхового стажу:

50% – стаж до 3 років;

– стаж до 3 років; 60% – від 3 до 5 років;

– від 3 до 5 років; 70% – від 5 до 8 років;

– від 5 до 8 років; 100% – понад 8 років.

Виплати здійснюються з шостого дня непрацездатності за рахунок Пенсійного фонду України (ПФУ). Перші п’ять днів підприємець оплачує самостійно.

Зверніть увагу. Важливо враховувати страховий стаж за останні 12 місяців. Якщо він менший за 6 місяців, застосовуються певні обмеження.