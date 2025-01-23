Не заберуть в армію. Яку роботу з бронюванням пропонують українцям: огляд вакансій

Під час дії воєнного стану низка працівників призовного віку можуть отримати бронювання від мобілізації. Зараз на ринку вакансій чимало роботодавців пропонують такі посади.

РБК-Україна із посиланням на дані Work.ua розповідає про те, які вакансії із бронюванням пропонують українцям.

Яку роботу із бронюванням пропонують українцям

Зараз на цьому сайті доступні 6 149 вакансій роботи, на якій передбачено бронювання працівників від мобілізації. Їх пропонують у різних містах України. Найбільше такої роботи у Києві, майже третина пропозицій - 1 889. У Дніпрі - 440, у Львові - 429.

Робота із бронюванням зараз найчастіше з'являється у сфері виробництва та робочих професій - 2 069 варіантів. Зокрема, компанії шукають інженерів-конструкторів, електромеханіків, радіотехніків, радіоінженерів, операторів токарних верстатів тощо.

Також багато вакансій у сфері адміністрації і керівництва середньої ланки - 772. Там шукають головних енергетиків, керівників відділів забезпечення тощо. У сфері будівництва та архітектури - 698 вакансій. Зокрема, шукають: електриків дільниці, виконробів, інженерів-проектувальників, машиністів бульдозера і автомобільного крана тощо.

Вакансії із бронюванням є у сфері логістики, складів, ЗЕД (зовнішньої економічної діяльності) - 693, у сфері транспорту і автобізнесу - 604, у роздрібній торгівлі - 538. Також є попит на працівників у сфері телекомунікацій і зв'язку - 527 вакансій. Там шукають електромонтерів, монтажників, техніків і системних адміністраторів тощо.

Загалом на ринку найбільший попит на спеціальності, які можна залучити у виробництві товарів для забезпечення фронту, або ж у діяльності, яка спрямована на відновлення інфраструктури після ворожих атак.

Вакансії з бронюванням (скриншот сайту Work.ua)

Що треба знати про бронювання працівників

Важливо розуміти, що бронювання відбувається не на основі конкретної професії, ключовим є компанія чи організація, куди людина працевлаштовується. У більшості випадків роботодавці можуть бронювати до 50% штату мобілізаційного віку. У рідкісних випадках - 100%.

Надавати бронь своїм працівникам мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші державні органи (Нацполіція, Антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, органи прокуратури, ДСНС тощо).

Також своїх працівників можуть бронювати підприємства, установи й організації, які є критично важливими для забезпечення потреб армії або життєдіяльності населення під час воєнного стану.

На бронювання можуть розраховувати працівники спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Роботодавець бронює працівників самостійно, це можна зробити через "Дію". Процедура триває до 72 годин. В середньому бронювання видають на пів року, далі його треба продовжувати.