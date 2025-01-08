Чи можна забронювати працівника після вручення повістки: пояснення юриста

Критично важливі підприємства мають право бронювати від мобілізації до 50%, у рідкісних випадках до 100%, працівників призовного віку. Процедуру можна оформити через "Дію" протягом 72 годин.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи можна забронювати працівника після вручення повістки.

Чи можна забронювати працівника після вручення повістки

"Наразі законодавство України не передбачає можливості забронювати працівника після вручення йому повістки. Поширена помилкова думка про можливість бронювання після вручення повістки, ймовірно, виникає через плутанину з різними типами повісток та етапами мобілізаційного процесу. Тому розгляньмо їх детальніше", - говорить експерт.

Повістка для уточнення даних - ця повістка викликає військовозобов'язаного до ТЦК для перевірки облікових даних, стану здоров'я, сімейного стану тощо. Вона не означає негайної мобілізації.

"Саме в цей період, якщо підприємство оперативно подасть документи на бронювання, існує теоретична можливість забронювати працівника", - каже юрист.

Повістка на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) - ця повістка передбачає медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

"Після проходження ВЛК може бути прийнято рішення про мобілізацію. Знову ж таки, до моменту отримання "бойової" повістки (на відправку до військової частини) теоретично можливе бронювання", - пояснює Франчук.

Мобілізаційне розпорядження (так звана "бойова" повістка) - ця повістка означає безпосередній призов на військову службу та відправку до військової частини. Після вручення такої повістки бронювання вже неможливе.

"Ключовий момент - бронювання повинно бути оформлене та затверджене до моменту вручення мобілізаційного розпорядження. Якщо працівник вже отримав "бойову" повістку, то навіть наявність поданих раніше документів на бронювання, які ще не були розглянуті, не є підставою для відстрочки від мобілізації", - каже юрист.

Що потрібно врахувати працівникам і підприємствам

"Більшість юристів та адвокатів, які спеціалізуються на військовому праві, підтверджують, що бронювання після вручення мобілізаційного розпорядження неможливе. Вони наголошують на важливості своєчасного подання документів на бронювання та підкреслюють, що затримки з цим процесом можуть призвести до мобілізації працівника", - наголошує Франчук.

Що робити підприємству:

завчасно подбати про бронювання критично важливих працівників

не чекати отримання повістки, а діяти на випередження

ретельно перевіряти відповідність працівників критеріям бронювання

оперативно подавати всі необхідні документи до відповідних органів влади

підтримувати постійний зв'язок з ТЦК та органами державної влади, що займаються питаннями бронювання

Що робити працівнику у разі отримання повістки (окрім мобілізаційного розпорядження):

працівник повинен з'явитися до ТЦК у зазначений термін

працівник повинен мати з собою всі документи, що підтверджують подання документів на бронювання

представники підприємства можуть звернутися до ТЦК з додатковими поясненнями та документами, що підтверджують важливість працівника для підприємства

"Хоча теоретично існує можливість забронювати працівника після отримання повістки для уточнення даних або проходження ВЛК, після вручення мобілізаційного розпорядження бронювання стає неможливим. Тому ключовим є своєчасне оформлення бронювання", - зазначає Франчук.

Згідно зі статтею 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронювання працівників можливе лише до моменту початку мобілізаційного процесу стосовно конкретної особи. Тобто роботодавець повинен ініціювати бронювання заздалегідь, щоб уникнути таких ситуацій.