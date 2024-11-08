Бронь від мобілізації. Ким треба працювати, щоб не забрали в армію

Під час дії воєнного стану низка військовозобов'язаних чоловіків можуть отримати бронь від мобілізації, якщо вони працюють на критично важливих підприємствах чи в державних структурах.

РБК-Україна розпитало юристів про те, кого із працівників можуть забронювати і як відбувається цей процес.

Хто може отримати бронь від мобілізації

"Бронювання від мобілізації – це спеціальна процедура, яка дозволяє певним категоріям громадян відстрочити призов на військову службу під час мобілізації. Ця міра застосовується для забезпечення безперебійної роботи підприємств, установ та організацій, які мають критичне значення для функціонування держави", – пояснює юрист Дмитро Франчук.

Перелік професій, за якими надається бронь, може оновлюватися і змінюватись залежно від потреб держави.

"Насправді, тут потрібно зазначити, що бронюванню можуть підлягати будь-які професії та посади, які займають люди саме на критично важливому підприємстві", – говорить старший юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

У постанові № 76 Кабінету міністрів від 27 січня 2023 році визначений порядок бронювання працівників від мобілізації. Це передбачено для військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших державних органах, (працівники Національної поліції, Антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, органів прокуратури, судів, БЕБ, ДСНС тощо)

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна

в операторах протимінної діяльності, які проводять розмінування українських територій

До критично важливих підприємств належать компанії, що працюють у сфері енергетики, оборонно-промислового комплексу, транспорту, зв'язку, медицини, банківської справи тощо.

"Отже, орієнтуватись потрібно не на список професій, а саме на компанію та її статус критичності", – говорить Лобунько.

Для кожної категорії працівників є свої особливості бронювання. Наприклад, бронь надають усім держслужбовцям категорії А та лише 50% державних службовців категорій Б, В.

Хто займається бронюванням працівників

"Бронюванням працівників займається підприємство, установа або організація. Вони подають відповідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – каже Франчук.

Бронюванню підлягають лише ті працівники, чия робота є критично важливою для функціонування підприємства.

"Чим важливіше підприємство для економіки та оборони країни, тим більша кількість працівників може бути заброньована для безперебійної роботи", – пояснює Франчук.

Більшість підприємств можуть забронювати 50% військовозобов’язаних працівників, в окремих випадках – 100%.

"Якщо компанії потрібно забронювати більшу кількість, ніж передбачено, то в такому випадку вона може звернутися до відповідних державних органів з обґрунтуванням необхідності збільшення квоти на бронювання. Однак, рішення про збільшення квоти ухвалюється на державному рівні з урахуванням загальнонаціональних інтересів", – наголошує Франчук.

За словами Лобунька, 100% військовозобов'язаних чоловіків можуть забронювати:

підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони, ЗСУ, інші військові формування

підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міненерго

підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд

"Кожен громадянин має обов’язок захищати свою країну, а надмірне бронювання може порушити цей принцип. Занадто широке бронювання може негативно вплинути на здатність ЗСУ швидко мобілізувати необхідну кількість військовослужбовців. Також необхідно зберегти баланс між потребами економіки та оборони країни", – говорить Франчук.

Заброньовані працівники не звільняються від проходження ВЛК (фото ілюстративне: Getty Images)

Як забронювати працівника

Забронювати працівника можна через "Дію" або паперовим варіантом через засоби поштового зв’язку.

Через "Дію":

керівник подає перелік співробітників для бронювання та підписується електронним підписом

система звіряє дані з відомостями системи "Оберіг" і перевіряє факт офіційного працевлаштування

протягом доби "Дія" повідомляє керівника про результати перевірки

у разі позитивного рішення військовозобов'язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання

"Тобто через "Дію" бронювання займає не багато часу, декілька днів максимум. Паперовий варіант, звичайно, довший через свою бюрократизованість. Процедура зазвичай триває в районі одного календарного місяця", – говорить Лобунько.

Через пошту:

строки щодо подання списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання, мають не перевищувати 5 робочих днів

погодження списків і подання їх до Міністерства економіки повинно бути здійснене у строк не більше ніж 10 робочих днів

Мінекономіки ухвалює рішення про бронювання військовозобов’язаних в строк не більше ніж 5 робочих днів

зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік повинно бути проведене у строк не більше ніж 5 робочих днів

Що треба знати заброньованим працівникам

"Бронювання – це тимчасова міра. Воно може бути скасоване у разі зміни ситуації або потреб держави. Працівникам необхідно зберігати всі документи, пов'язані з бронюванням. Також слід регулярно уточнювати інформацію про умови бронювання", – говорить Франчук.

Він наголошує, що заброньовані працівники зазвичай проходять військово-лікарську комісію (ВЛК). Це необхідно для підтвердження їхньої придатності до військової служби та визначення категорії здоров'я.

"Заброньовані працівники можуть бути мобілізовані у виняткових випадках: наприклад, якщо вичерпані всі інші можливості для комплектування військових частин або якщо бронювання було скасовано", – каже Франчук.