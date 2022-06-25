Заберет последнее зерно. В порт Бердянска вошел российский корабль

В порт оккупированного Бердянска зашел российский сухогруз. Вероятно, он будет транспортировать украденное зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянский городской совет в Telegram.

По информации местных жителей, которые видели судно, его сопровождали четыре военных корабля РФ.

"В Бердянск зашел сухогруз. Судя по всему, наш город лишится последних запасов зерна", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что спутник в очередной раз зафиксировал погрузку похищенного украинского зерна на судно в порту Севастополя. Корабль, вероятнее всего, отправился в Сирию.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в России "рекордный урожай в истории" из-за украденного в Украине зерна.

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