Подоляк: мир должен знать, что "рекордный урожай" РФ - это украденное украинское зерно
Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
В России "рекордный урожай в истории" из-за украденного в Украине зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
Он отметил, что Россия хвастается "рекордным урожаем" на фоне продовольственного кризиса в Африке и Азии.
"Для нас голод - это шанс", - откровенно говорят российские пропагандисты. Мир должен знать: "рекордный урожай" - это украденное у украинских фермеров зерно", - написал Подоляк.
Он добавил, что настоящий портрет России - это убийцы, воры и палачи.
Как сообщалось ранее, РФ уже украла 500 тысяч тонн зерна с временно захваченных Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, Турция покупает украденное украинское зерно.