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Подоляк: мир должен знать, что "рекордный урожай" РФ - это украденное украинское зерно

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 20:37
Подоляк: мир должен знать, что "рекордный урожай" РФ - это украденное украинское зерно Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В России "рекордный урожай в истории" из-за украденного в Украине зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Он отметил, что Россия хвастается "рекордным урожаем" на фоне продовольственного кризиса в Африке и Азии.

"Для нас голод - это шанс", - откровенно говорят российские пропагандисты. Мир должен знать: "рекордный урожай" - это украденное у украинских фермеров зерно", - написал Подоляк.

Он добавил, что настоящий портрет России - это убийцы, воры и палачи.

Как сообщалось ранее, РФ уже украла 500 тысяч тонн зерна с временно захваченных Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Турция покупает украденное украинское зерно.

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