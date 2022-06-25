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Забере останнє зерно. У порт Бердянська зайшов російський корабель

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Бердянськ, Субота 25 червня 2022 22:33
Забере останнє зерно. У порт Бердянська зайшов російський корабель Фото: у порт Бердянська зайшов російський корабель (t.me/brdVP)
Автор: Іван Носальський

До порту окупованого Бердянська зайшло російське суховантажне судно. Ймовірно, воно транспортуватиме вкрадене зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську раду в Telegram.

"До Бердянська зайшов суховантаж. Судячи з усього, наше місто позбудеться останніх запасів зерна", - сказано в повідомленні.

За інформацією місцевих жителів, які бачили судно, його супроводжували чотири військові кораблі РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що супутник вкотре зафіксував завантаження викраденого українського зерна на судно в порту Севастополя. Корабель, найімовірніше, вирушив до Сирії.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у Росії "рекордний урожай в історії" через вкрадене в Україні зерно.

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