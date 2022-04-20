"Заберем всех". У Зеленского готовят переговоры о возвращении депортированных в РФ

Украинская сторона готовится к переговорам с Россией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет проходить одновременно с переговорами по обмену пленными.

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ - это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться", - отметил он.

По его словам, депортированные в Россию украинцы не смогут чувствовать себя комфортно, поскольку "наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения". Он также подтвердил, что готовятся переговоры об их возвращении в страну.

"Сейчас готовимся. Это на уровне (вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции, - ред.) Верещук. Готовимся говорить об обмене пленными в целом, в частности, по возвращению наших граждан. Планы есть, но надо юридически все подготовить, потому что это же россияне - с ними невозможно говорить просто по-человечески, надо с ними говорить чисто юридически", - добавил Подоляк.