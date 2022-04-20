"Заберемо всіх". У Зеленського готують переговори про повернення депортованих до РФ

"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться в Україну. Немає ніякої РФ - це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Точка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", - зазначив він.

За його словами, депортовані до Росії українці не зможуть відчувати себе комфортно, оскільки "наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру". Він також підтвердив, що готуються переговори про їх повернення до країни.

"Зараз готуємося. Це на рівні (віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції, - ред.) Верещук. Готуємося говорити про обмін полоненими в цілому, зокрема, щодо повернення наших громадян. Плани є, але треба юридично все підготувати, тому що це ж росіяни - з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити чисто юридично", - додав Подоляк.