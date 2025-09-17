Забарний проти "Аталанти" та інші топ-матчі середи: повний розклад Ліги чемпіонів 17 вересня

Хто з ким зіграє у середу

Ігровий день розпочнеться о 19:45 за київським часом двома матчами. Грецький "Олімпіакос" нашого Романа Яремчука в Піреї прийме кривдника київського "Динамо" в кваліфікації – кіпрський "Пафос". На жаль, вітчизняний форвард не зіграє в матчі через травму.

Також у цей час у Празі місцева "Славія" поміряється силами з норвезьким клубом "Буде-Глімт".

О 22-й годині розпочнуться ще чотири поєдинки. Мюнхенська "Баварія" вдома зіграє з лондонським "Челсі". "Аякс" у Амстердамі – з міланським "Інтером". "Ліверпуль" на власному полі прийме мадридський "Атлетіко". А чинний переможець ЛЧ – ПСЖ Іллі Забарного в Парижі проекзаменує італійську "Аталанту".

Якщо український центрбек вийде на поле, він зіграє в основному турнірі ЛЧ вперше за п'ять років. Востаннє він грав на цьому рівні в жовтні 2020 року ще в складі київського "Динамо". Тоді "біло-сині" вдома поступилися туринському "Ювентусу" (0:2).

Перелік матчів ЛЧ 17 вересня

19:45

"Олімпіакос" – "Пафос"

"Славія" – "Буде-Глімт"

22:00

"Аякс" – "Інтер"

"Баварія" – "Челсі"

"Ліверпуль" – "Атлетіко"

ПСЖ – "Аталанта"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.