Забарний проти "Аталанти" та інші топ-матчі середи: повний розклад Ліги чемпіонів 17 вересня
Сьогодні, 17 вересня, стартовий тур основного раунду Ліги чемпіонів продовжиться шістьма поєдинками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Хто з ким зіграє у середу
Ігровий день розпочнеться о 19:45 за київським часом двома матчами. Грецький "Олімпіакос" нашого Романа Яремчука в Піреї прийме кривдника київського "Динамо" в кваліфікації – кіпрський "Пафос". На жаль, вітчизняний форвард не зіграє в матчі через травму.
Також у цей час у Празі місцева "Славія" поміряється силами з норвезьким клубом "Буде-Глімт".
О 22-й годині розпочнуться ще чотири поєдинки. Мюнхенська "Баварія" вдома зіграє з лондонським "Челсі". "Аякс" у Амстердамі – з міланським "Інтером". "Ліверпуль" на власному полі прийме мадридський "Атлетіко". А чинний переможець ЛЧ – ПСЖ Іллі Забарного в Парижі проекзаменує італійську "Аталанту".
Якщо український центрбек вийде на поле, він зіграє в основному турнірі ЛЧ вперше за п'ять років. Востаннє він грав на цьому рівні в жовтні 2020 року ще в складі київського "Динамо". Тоді "біло-сині" вдома поступилися туринському "Ювентусу" (0:2).
Перелік матчів ЛЧ 17 вересня
19:45
- "Олімпіакос" – "Пафос"
- "Славія" – "Буде-Глімт"
22:00
- "Аякс" – "Інтер"
- "Баварія" – "Челсі"
- "Ліверпуль" – "Атлетіко"
- ПСЖ – "Аталанта"
Де дивитися ЛЧ
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.
Раніше повідомили результати стартового дня основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.
Також читайте, хто такий Олексій Кащук, який поховав "Бенфіку" в ЛЧ.