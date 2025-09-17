Забарный против "Аталанты" и другие топ-матчи среды: полное расписание Лиги чемпионов 17 сентября
Сегодня, 17 сентября, стартовый тур основного раунда Лиги чемпионов продолжится шестью поединками.
Кто с кем сыграет в среду
Игровой день начнется в 19:45 по киевскому времени двумя матчами. Греческий "Олимпиакос" нашего Романа Яремчука в Пирее примет обидчика киевского "Динамо" в квалификации - кипрский "Пафос". К сожалению, отечественный форвард не сыграет в матче из-за травмы.
Также в это время в Праге местная "Славия" померяется силами с норвежским клубом "Буде-Глимт".
В 22 часа начнутся еще четыре поединка. Мюнхенская "Бавария" дома сыграет с лондонским "Челси". "Аякс" в Амстердаме - с миланским "Интером". "Ливерпуль" на своем поле примет мадридский "Атлетико". А действующий победитель ЛЧ - ПСЖ Ильи Забарного в Париже проэкзаменует итальянскую "Аталанту".
Если украинский центрбек выйдет на поле, он сыграет в основном турнире ЛЧ впервые за пять лет. В последний раз он играл на этом уровне в октябре 2020 года еще в составе киевского "Динамо". Тогда "бело-синие" дома уступили туринскому "Ювентусу" (0:2).
Перечень матчей ЛЧ 17 сентября
19:45
- "Олимпиакос" - "Пафос"
- "Славия" - "Буде-Глимт"
22:00
- "Аякс" - "Интер"
- "Бавария" - "Челси"
- "Ливерпуль" - "Атлетико"
- ПСЖ - "Аталанта"
Где смотреть ЛЧ
В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.
Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.
