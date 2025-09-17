ua en ru
Забарный против "Аталанты" и другие топ-матчи среды: полное расписание Лиги чемпионов 17 сентября

Среда 17 сентября 2025 14:59
Забарный против "Аталанты" и другие топ-матчи среды: полное расписание Лиги чемпионов 17 сентября Фото: Илья Забарный может дебютировать за ПСЖ в Лиге чемпионов (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сегодня, 17 сентября, стартовый тур основного раунда Лиги чемпионов продолжится шестью поединками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кто с кем сыграет в среду

Игровой день начнется в 19:45 по киевскому времени двумя матчами. Греческий "Олимпиакос" нашего Романа Яремчука в Пирее примет обидчика киевского "Динамо" в квалификации - кипрский "Пафос". К сожалению, отечественный форвард не сыграет в матче из-за травмы.

Также в это время в Праге местная "Славия" померяется силами с норвежским клубом "Буде-Глимт".

В 22 часа начнутся еще четыре поединка. Мюнхенская "Бавария" дома сыграет с лондонским "Челси". "Аякс" в Амстердаме - с миланским "Интером". "Ливерпуль" на своем поле примет мадридский "Атлетико". А действующий победитель ЛЧ - ПСЖ Ильи Забарного в Париже проэкзаменует итальянскую "Аталанту".

Если украинский центрбек выйдет на поле, он сыграет в основном турнире ЛЧ впервые за пять лет. В последний раз он играл на этом уровне в октябре 2020 года еще в составе киевского "Динамо". Тогда "бело-синие" дома уступили туринскому "Ювентусу" (0:2).

Перечень матчей ЛЧ 17 сентября

19:45

  • "Олимпиакос" - "Пафос"
  • "Славия" - "Буде-Глимт"

22:00

  • "Аякс" - "Интер"
  • "Бавария" - "Челси"
  • "Ливерпуль" - "Атлетико"
  • ПСЖ - "Аталанта"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.

Ранее сообщили результаты стартового дня основного раунда Лиги чемпионов-2025/26.

Также читайте, кто такой Алексей Кащук, который похоронил "Бенфику" в ЛЧ.

